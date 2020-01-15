В Украину пришел смертельно опасный грипп: что делать для профилактики и при заболевании

В Украине в этом году свирепствует страшный грипп, который переходит в пневмонию.

Об этом сообщает врач-иммунолог Галина Грановская на своей Facebook-странице.

Медик поздравила тех, кто успел вакцинироваться, а людям без прививок от этой болезни дала несколько советов.

"Если заболели - ни в коем случае не пытайтесь маскировать симптомы и ходить на работу! Это очень небезопасно для вас и может закончиться смертью для кого-то, кого вы заразите в транспорте или на работе. Особенно опасен такой грипп беременным женщинам", - написала она.

Также Галина остерегает пациентов от лечения народными средствами. Она рекомендует с самого начала заболевания пить много воды и контролировать температуру с помощью парацетамола или ибупрофена (ни в коем случае не с помощью аспирина).

"Помните - для гриппа не характерен кашель. Покашливание просто за счет немного раздраженного горла - да, но не кашель. Если вы закашляли - есть вероятность, что инфекция начинает добираться до легких", - написала она.

Врач отметила, что для вирусной пневмонии характерно быстрое нарастание страшной слабости и одышки. Просто на глазах.

"Если у вас появилось что-то похожее, вы должны максимально быстро добраться до инфекционной больницы. Поверьте, как бы ни была вам неприятна мысль о больнице, в данном случае именно в этом ваше спасение. Там вам начнут интенсивную терапию противовирусным препаратом (тамифлю) и, чаще всего, двумя антибактериальными препаратами. И спасут вашу жизнь. В прямом смысле слова", - подчеркнула медик.

Она попросила не затягивать с походом к врачу. По ее словам, это может привести к летальному исходу.

Как сообщал "Апостроф", в Украине от осложнений гриппа за последние две недели умерли пять человек, о чем 14 января сообщили в Центре общественного здоровья Украины.