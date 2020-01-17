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В Украине зацвели синие подснежники: фото зимнего "чуда"

пятница, 17 января 2020, 15:28
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В сети появилось фото синих подснежников, который среди января зацвели в Украине.

Снимок в своем Instagram разместила украинка Светлана.

Синие подснежники зацвели у нее на клумбе.

"Вот такие чудеса. Зима 2020", - подписала фото женщина.

"Зима в этом году действительно удивляет", "Уже проклюнулись... Очень люблю пролески", "Ой-ой-ой, как плохо. У нас вроде снега немного выпало и похолодало до -4, но всё равно переживаю за растения", "Уже проклюнулись... Очень люблю пролески", - пишут в комментариях.

Как ранее писал "Апостроф", в Киеве заметили необычную природную аномалию: здесь в середине января начали распускаться подснежники, хотя традиционно эти цветы можно увидеть только ранней весной.

Также в Киеве из-за аномально теплой зимы 15 января расцвели деревья. Вероятнее всего, цветет вишня или абрикос.

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