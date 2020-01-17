Жуткий взрыв газа под Тернополем: обожженный ребенок рассказал о своем спасителе

15-летний подросток рискуя жизнью спас своего 13-летнего товарища во время пожара 3 января в сельском клубе Угринова в Тернопольской области.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

15-летний Сергей одним из первых выскочил из клуба, в котором уже бушевал огонь. Но на улице вспомнил, что нигде не видел своего товарища - 13-летнего тезку. Парень вернулся в помещение и нашел Сергея-младшего без сознания. Парень лежал под сценой. Сергей схватил пострадавшего за капюшон и вытащил на свежий воздух.

Оба парня попали в больницу с ожогами. Сейчас лежат в соседних палатах. Когда 13-летний Сергей пришел в себя, то попросил позвать к себе маму своего спасителя, чтобы поблагодарить ее за воспитание сына. Сергей-старший до сих пор о своем поступке никому не рассказывал.

Как писал "Апостроф" ранее, в результате взрыва газа в сельском клубе пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые репетировали выступление рождественского вертепа. Их с ожогами лица и конечностей 1-2 степени доставили в Тернопольскую областную детскую клиническую больницу.