Готовьтесь к сюрпризам: народный синоптик дал прогноз на весну

Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что весна в Украине может преподнести неприятный сюрприз в виде сильных холодов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "РБК-Украины".

По его словам, после сильных холодов с морозами до середины марта, ожидается засуха.

"До середины марта будут держаться сильные морозы. В апреле — холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Горбань.

Как отметил синоптик, в мае дождей ожидать не стоит. Прежде всего Горбань связывает это с наступлением так называемого года Луны (по классификации Брюсова).

"Май - жаркий и засушливый, в середине - более двух недель без осадков", - озвучил прогноз народный синоптик.

Как сообщал "Апостроф", туманы и изморозь ожидают украинцев в ближайшие дни, а снега стоит ждать лишь в конце января.