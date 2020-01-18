RU  UA  EN

суббота, 18 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

18 января

14:59
Омбудсмены показали шокирующие фото из киевского СИЗО
14:59
Открылся "портал в ад": опубликованы фото и видео серьезного ЧП в Харькове
14:29
Готовьтесь к сюрпризам: народный синоптик дал прогноз на весну
14:25
По Одессе проехался необычный Дед Мороз: опубликованы фото
14:02
В Украину с концертным турне едут юмористы, поддержавшие захват Крыма
13:57
Где в Киеве окунуться на Крещение 2020: список мест
13:50
В сети показали парочку молодых грабителей, "работающих" в Киеве
13:37
Маразм крепчает: в сети волна гнева из-за обысков полиции в детсаду Киева
13:37
Пышная красота: солистка группы KAZKA похвасталась фигурой в мокром купальнике
13:08
Огромные зарплаты украинских топ-чиновников высмеяли забавными фотожабами
13:04
Появилось новое видео колонны военной техники на улицах Одессы
12:34
В Харькове неадекват врезался в остановку и напал на полицейских: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Готовьтесь к сюрпризам: народный синоптик дал прогноз на весну

суббота, 18 января 2020, 14:29
переглянути новину українською

Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что весна в Украине может преподнести неприятный сюрприз в виде сильных холодов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "РБК-Украины".

По его словам, после сильных холодов с морозами до середины марта, ожидается засуха.

"До середины марта будут держаться сильные морозы. В апреле — холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Горбань.

Как отметил синоптик, в мае дождей ожидать не стоит. Прежде всего Горбань связывает это с наступлением так называемого года Луны (по классификации Брюсова).

"Май - жаркий и засушливый, в середине - более двух недель без осадков", - озвучил прогноз народный синоптик.

Как сообщал "Апостроф", туманы и изморозь ожидают украинцев в ближайшие дни, а снега стоит ждать лишь в конце января.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Миллионы у топ-чиновников и копейки у бюджетников: чем грозит разрыв в зарплатах украинцев

Замурованный выход и ручная сигнализация: шокирующие подробности пожара в колледже Одессы (документ)

Нация игроманов: что ждет украинцев на примере ситуации в Австралии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: