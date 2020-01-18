"Инвалид" за рулем Tesla: в сети показали фото необычного "героя парковки" в Киеве

В Киеве, возле торгового центра на метро "Почайная" неизвестный припарковал свое авто Teslaна месте для людей с инвалидностью.

Об этом сообщается в публикации на странице "Герой парковки" в Facebook.

Администраторы страницы пошутили, что возможно владелец Teslaперепутал значок места для людей с инвалидностью с розеткой и поэтому припарковал там свой элитный электрокар.

"Подскажите, а то плохо видно - там же розетка изображена? На паркоместе, занятом прекрасным электромобилем Tesla 100-D?", - отметили на странице.

Также администраторы обратились к полиции с просьбой разъяснить действия в таких ситуациях для активистов и руководству торгового центра, чтобы охранники реагировали на подобные эпизоды.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фото "героя парковки" из Киева, который разместил свой автомобиль на детской площадке, рядом с песочницей.