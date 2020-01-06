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В Киеве "герой парковки" отличился особой наглостью: фото

понедельник, 06 января 2020, 20:59
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В Киеве заметили водителя, который оставил свой автомобиль прямо на детской площадке.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Киев сейчас".

В столице "герой парковки" на автомобиле Mazda заехал прямо на детскую зону.

"Детская площадка - лучшее место для парковки. Доказано оленем на Мазде", - написали в сети и опубликовали фото. На снимке видно, что авто стоит рядом с детской качелей.

Напомним, ранее в Киеве очередной герой парковки умудрился настолько неумело припарковать свой автомобиль, что вызвал бурю возмущения в сети.

Как сообщал "Апостроф", в столичном районе Позняки водитель Audi припарковал свой автомобиль во дворе многоэтажек, перекрыв заезд для колясок на детскую площадку. В сети – волна возмущения.

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