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Из таксистов на тот свет: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР

суббота, 18 января 2020, 04:31
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В среду, 15 января, на Донбассе был ликвидирован боевик группировки ДНР Виталий Сергун, который родился в Горловке и до агрессии России работал таксистом.

Об этом рассказал у себя на странице в Twitter блогер Necro Mancer.

Он указал, что обстоятельства смерти боевика пока достоверно не известны.

"Сергун Виталий Игоревич, родился в Горловке, 23 декабря 1989 года, стал "грузом 200" 15 января. Обстоятельства смерти требуют уточнения", - отметил блогер.

Также блогер опубликовал скриншоты публикаций его родственников, которые подтверждают смерть боевика и его личной страницы в российской соцсети, где сам Сергун, используя нецензурную лексику, писал перед смертью, что дела у него идут замечательно.

Следует отметить, что анкета погибшего боевика есть на сайте "Миротворец", там опубликованы данные об его прошлом и семье.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе был ликвидирован известный боевик, который занимал должность командира взвода бригады "Призрак".

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