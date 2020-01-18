Крещенские подснежники: в сети показали фото весеннего "чуда" под Киевом

В Киевской области в канун Крещения расцвели подснежники.

Фото опубликовала Марина Панченко на личной Facebook-странице.

"Представляю вашему вниманию Крещенские подснежники", - подписала она фото.

На фотографии видно, как цветы, которые обычно распускаются в марте, не только вылезли из-под земли, но и раскрыли бутоны.

На днях в соцсетях уже публиковали фото весенних цветов, которые расцвели посреди зимы. На Киевщине успели распуститься голубые подснежники. А 15 января в столице расцвели абрикосы и вишни.

Как писал "Апостроф" ранее, в новом году это уже не первый случай, когда из-за плюсовой температуры зимой деревья "перепутали" сезоны и обильно расцвели . Так, в Одессе на днях расцвели абрикосы. А В Кривом Роге и Днепре цветут сакуры.