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Крещенские подснежники: в сети показали фото весеннего "чуда" под Киевом

суббота, 18 января 2020, 21:38
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Фото: Марина Панченко/Facebook

В Киевской области в канун Крещения расцвели подснежники.

Фото опубликовала Марина Панченко на личной Facebook-странице.

"Представляю вашему вниманию Крещенские подснежники", - подписала она фото.

На фотографии видно, как цветы, которые обычно распускаются в марте, не только вылезли из-под земли, но и раскрыли бутоны.

На днях в соцсетях уже публиковали фото весенних цветов, которые расцвели посреди зимы. На Киевщине успели распуститься голубые подснежники. А 15 января в столице расцвели абрикосы и вишни.

Как писал "Апостроф" ранее, в новом году это уже не первый случай, когда из-за плюсовой температуры зимой деревья "перепутали" сезоны и обильно расцвели . Так, в Одессе на днях расцвели абрикосы. А В Кривом Роге и Днепре цветут сакуры.

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