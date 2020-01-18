RU  UA  EN

суббота, 18 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 января

19:00
Что такое гель-лак и что стоит знать перед походом на маникюр - 5 полезных фактов
18:02
Не узнать: украинский телеведущий покрасил волосы в белый цвет, проиграв спор невесте
16:58
Первый отдых втроем: Джамала показала умилительные кадры с мужем и сыном в Египте
16:39
Праздник на кладбище: сети повеселило видео Путина с пенсионерами и детьми
16:02
Виктор Павлик и его молодая невеста задумываются о пополнении в семье - пара уже выбрала имена
13:37
Пышная красота: солистка группы KAZKA похвасталась фигурой в мокром купальнике
12:22
Украинская певица рассекретила свой вес и поделилась секретами стройности
12:15
Оман затопило после мощных ливней: фото и видео наводнения
11:10
Победитель Х-фактора представил песню для Нацотбора на Евровидение-2020: видео
10:10
Настя Каменских украсила страницы мексиканского Playboy: соблазнительные фото певицы
09:30
В России у самолета с почти 200 пассажирами загорелся двигатель: видео серьезного ЧП
07:00
Готовим классический закарпатский Банош дома: рецепт и секреты местной кухни
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Мать скандальных финалисток украинского "Евровидения" выдала "перл" о Крыме: в сети негодуют

суббота, 18 января 2020, 22:07
переглянути новину українською

Лариса Опанаск - мать исполнитель с дуэта ANNA MARIA, которые стали известны своими пророссийскими высказываниями - сделала скандальное заявление о Крыме и украинцах.

Об этом сообщили в блоге RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Лариса Опанасюк в аннексированном Крыму занимает должность омбудсмена. На днях заявила, что обеспокоена тем, что на полуострове так и не заработал Фонд поддержки крымчан, пострадавших от преследования со стороны Украины.

Напомним, что почти год назад - 22 февраля 2019 года - в сети разгорелся громкий скандал с участием финалисток украинского "Евровидения" из дуэта ANNA MARIA, которые не смогли дать ответ на вопрос журналиста о том, чей Крым.

"На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же горы, то же самый воздух .... Мне кажется, Украина потеряла Крым. Это наше мнение", - ответили девушки на вопрос журналиста Виталия Портникова о том, что же произошло с Крымом.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в ноябре 2019 года в Крыму назначили нового уполномоченного по правам человека - Ларису Опанасюк, маму певиц дуэта ANNA MARIA, которые попали в скандал на отборе украинского конкурса "Евровидение".

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Миллионы у топ-чиновников и копейки у бюджетников: чем грозит разрыв в зарплатах украинцев

Замурованный выход и ручная сигнализация: шокирующие подробности пожара в колледже Одессы (документ)

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: