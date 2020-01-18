Мать скандальных финалисток украинского "Евровидения" выдала "перл" о Крыме: в сети негодуют

Лариса Опанаск - мать исполнитель с дуэта ANNA MARIA, которые стали известны своими пророссийскими высказываниями - сделала скандальное заявление о Крыме и украинцах.

Об этом сообщили в блоге RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Лариса Опанасюк в аннексированном Крыму занимает должность омбудсмена. На днях заявила, что обеспокоена тем, что на полуострове так и не заработал Фонд поддержки крымчан, пострадавших от преследования со стороны Украины.

Напомним, что почти год назад - 22 февраля 2019 года - в сети разгорелся громкий скандал с участием финалисток украинского "Евровидения" из дуэта ANNA MARIA, которые не смогли дать ответ на вопрос журналиста о том, чей Крым.

"На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же горы, то же самый воздух .... Мне кажется, Украина потеряла Крым. Это наше мнение", - ответили девушки на вопрос журналиста Виталия Портникова о том, что же произошло с Крымом.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в ноябре 2019 года в Крыму назначили нового уполномоченного по правам человека - Ларису Опанасюк, маму певиц дуэта ANNA MARIA, которые попали в скандал на отборе украинского конкурса "Евровидение".