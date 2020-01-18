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По Одессе проехался необычный Дед Мороз: опубликованы фото

суббота, 18 января 2020, 14:25
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Сотрудники Ивановской пожарно-спасательной части в Одесской области решили устроить необычные зимние праздники для детей и отправили к ним "пожарного" Деда Мороза.

Об этом сообщает пресс-служба части в Facebook.

"Дружба – неотъемлемая часть пожарно-спасательной службы, и у Ивановских спасателей есть настоящий товарищ – Андрейко. Пареньку нравится пожарное дело, и все что с ним связано. В период Новогодних праздников настоящий "пожарный" Дед Мороз решил неожиданно поздравить парня и его семью с праздниками", – говорится в сообщении.

"Дед Спасатель" также поздравил детей сотрудников пожарно-спасательной части.

Для малышей организовали празднование с хороводом, танцами и подвижными играми. Выслушав пожелания детей, Дед Мороз вручил им сладкие подарки, используя при этом пожарный реквизит.

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