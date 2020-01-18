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Где в Киеве окунуться на Крещение 2020: список мест

суббота, 18 января 2020, 13:57
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Фото: pixabay.com

Крещение Господне, которое ежегодно отмечается 19 января, завершает череду рождественских праздников. В этот день важно не просто освятить воду, но и окунуться в водоем, как это когда-то сделал Христос в реке Иордан.

Считается, что в этот великий праздник вода в открытых источниках приобретает особые целебные свойства. А потому люди верят, что купание в проруби поможет излечиться от болезней, смыть весь негатив, укрепить иммунитет, а также очиститься от грехов. Для киевлян, которые соблюдают эту традицию, "Апостроф" подготовил список мест, где можно погрузиться в крещенскую воду.

Окунуться в прорубь в этот раз вряд ли получится - так уж постаралась погода. Хотя, по последним данным, синоптики обещают на Крещение морозный день.

Где купаться на Крещение 2020 в Киеве

Гидропарк: станция метро Гидропарк (бесплатно).
Оболонская набережная: возле Свято-Покровского собора (бесплатно).
Днепровская набережная, 2а (бесплатно).
Центр развлечений "Х-парк": парк Муромец (бесплатно).
Озеро Тельбин: Березняки, левый берег Киева (бесплатно).
Парк Феофания: улица Академика Лебедева, 37 (дети до 16 лет – 10 грн, взрослые – 30 грн).
Этнографический комплекс "Украинское село": Бузова, улица Дмитриевская, 1 (бесплатно).
Голубое озеро: село Подгорцы, Обуховский район (бесплатно).
Голосеевский парк: улица Генерала Родимцева, 6а (бесплатно).

Нырнуть в крещенскую воду можно также на пляже "Пуща-Водица", Русановской набережной, в парке "Киевская Русь", на Трухановом острове и на озере Министерка (Редькино).

Ранее "Апостроф" рассказывал, как правильно погружаться в прорубь на Крещение 2020, а также кому купаться в ледяной воде не рекомендуется.

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