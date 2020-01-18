RU  UA  EN

суббота, 18 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

18 января

16:51
Катастрофа самолета МАУ в Иране: стало известно, куда делись "черные ящики"
16:43
В Украине раскрыли масштабную схему финансирования боевиков
16:08
Почему в Украине вернули призыв с 18 лет: названы главные причины
16:02
Виктор Павлик и его молодая невеста задумываются о пополнении в семье - пара уже выбрала имена
15:40
В Великобритании загадочно погибли сразу сотни птиц: опубликованы жуткие фото
14:59
Омбудсмены показали шокирующие фото из киевского СИЗО
14:59
Открылся "портал в ад": опубликованы фото и видео серьезного ЧП в Харькове
14:29
Готовьтесь к сюрпризам: народный синоптик дал прогноз на весну
14:25
По Одессе проехался необычный Дед Мороз: опубликованы фото
14:02
В Украину с концертным турне едут юмористы, поддержавшие захват Крыма
13:57
Где в Киеве окунуться на Крещение 2020: список мест
13:50
В сети показали парочку молодых грабителей, "работающих" в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Почему в Украине вернули призыв с 18 лет: названы главные причины

суббота, 18 января 2020, 16:08
переглянути новину українською

Одной из главных причин возобновления призыва на военную службу с 18 лет является недобор призывников и контрактников, который испытывает украинская армия.

Об этом "Апострофу" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Решение о возвращении призыва с 18, а не с 20 лет связано якобы с тем, что в 20 лет украинцы уже больше думаю о семье и карьере, а не армии. Однако многие эксперты в этом сомневаются. Существует подозрение, что снижение возрастного ценза связано со срывами мобилизационных кампаний последних годов, что свидетельствует о дефиците желающих идти в армию.

"Ситуация усугубилась после того, как контрактникам разрешили увольняться до окончания особого периода. В Минобороны прямо заявляют о некомплекте по многих должностям, который теперь нужно закрывать. Множество призывников уклоняются от прохождения службы, в некоторых областях в 2017-2018 годах, мы даже видели продолжение сроков проведения призыва. Думаю, эти факторы стали причиной возврата к призыву с 18 лет", - пояснил Мусиенко.

В 2019 году из ВСУ уволились около 30 тыс. личного состава опытных кадровых военнослужащих, что составляет 10% общей численности армии. Новые контракты заключили более 20 тыс. военнослужащих. Среди основных причин оттока кадров называют низкий уровень денежного довольствия, материальные и жилищные проблемы.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Миллионы у топ-чиновников и копейки у бюджетников: чем грозит разрыв в зарплатах украинцев

Замурованный выход и ручная сигнализация: шокирующие подробности пожара в колледже Одессы (документ)

Нация игроманов: что ждет украинцев на примере ситуации в Австралии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: