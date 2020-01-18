Почему в Украине вернули призыв с 18 лет: названы главные причины

Одной из главных причин возобновления призыва на военную службу с 18 лет является недобор призывников и контрактников, который испытывает украинская армия.

Об этом "Апострофу" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Решение о возвращении призыва с 18, а не с 20 лет связано якобы с тем, что в 20 лет украинцы уже больше думаю о семье и карьере, а не армии. Однако многие эксперты в этом сомневаются. Существует подозрение, что снижение возрастного ценза связано со срывами мобилизационных кампаний последних годов, что свидетельствует о дефиците желающих идти в армию.

"Ситуация усугубилась после того, как контрактникам разрешили увольняться до окончания особого периода. В Минобороны прямо заявляют о некомплекте по многих должностям, который теперь нужно закрывать. Множество призывников уклоняются от прохождения службы, в некоторых областях в 2017-2018 годах, мы даже видели продолжение сроков проведения призыва. Думаю, эти факторы стали причиной возврата к призыву с 18 лет", - пояснил Мусиенко.

В 2019 году из ВСУ уволились около 30 тыс. личного состава опытных кадровых военнослужащих, что составляет 10% общей численности армии. Новые контракты заключили более 20 тыс. военнослужащих. Среди основных причин оттока кадров называют низкий уровень денежного довольствия, материальные и жилищные проблемы.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников.