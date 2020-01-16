В Украине изменили правила призыва в армию: что нужно знать

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения очередных призывов.

Документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, на срочную военную службу в апреле-июне и в октябре-декабре 2020 года будут призваны пригодные по состоянию здоровья мужчины — граждане Украины, которым ко дню отправки в военные части исполнилось 18 лет, а также украинцы старшего возраста, которым не исполнилось 27-лет, и у которых нет права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в 2020 году, поручено Кабинету министров. Также указ предусматривает увольнение военнослужащих-срочников в два этапа: в апреле-июне и в октябре-декабре 2020 года.

Во времена президентства Петра Порошенко были разногласия между законом "О воинской обязанности и военной службе" и президентскими указами о призыве. Согласно закону, призыву на срочную службу подлежат украинцы, которым "исполнилось 18 лет и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста". Согласно президентским указам Порошенко, призывали граждан с 20 лет.

Напомним, что в прошлом году, в ночь на 14 октября, в Тернополе сотрудники военкомата в разных местах города задерживали молодых мужчин: на утро возле здания военкомата собрались родители задержанных с адвокатами.