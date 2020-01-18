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Ученые нашли уникальные останки существа, жившего полмиллиарда лет назад: фото

суббота, 18 января 2020, 03:23
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Ученые обнаружили в запасниках музея в штате Висконсин, США, среди окаменелостей, самый древний вид из паукообразных – скорпиона возрастом 430 млн лет.

Об этом сообщается в материале Scientific Reports.

Так, древний скорпион был обнаружен в городке Уокешо. Он хранился в запасниках местного геологического музея, среди неисследованных образцов. Идентифицировать паукообразного удалось команде ученых Эндрю Вендраффа из университета Огайо. Новый вид получил название Parioscorpio venator – "предшественник скорпионов, охотник".

Следует отметить, что от современных скорпионов он отличается количеством члеников в задней части – у него их семь, а у современных – пять. В то же время, остальные системы в организме скорпиона за сотни миллионов лет не изменились.

Ученые считают, что предок современных скорпионов мог обитать в воде, но периодически выходить на сушу, чтобы поохотиться.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Канаде были обнаружены окаменелости двух ящериц - матери с детенышем, находка является самым древним из найденных на Земле доказательств родительской заботы.

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