Доисторическая любовь: найдены останки древней ящерицы с детенышем, которым сотни миллионов лет, фото

В Канаде были обнаружены окаменелости двух ящериц - матери с детенышем, которые являются самыми древними из пока найденных на Земле доказательствами родительской заботы.

Об этом говорится в публикации журнала NatureEcology & Evolution.

Так, ученые нашли останки древней ящерицы, которая проживала на Земле 300 млн лет назад. При этом хвост ящерицы обернут вокруг детеныша – его останки расположены за задней конечностью матери и плотно обвиты ее хвостом.

По словам палеонтологов, ящерицы погибли в болотистом лесу, где мать строила логово для своей семьи. Также древнему животному дали название - Dendromaia unamakiensis (сочетание греческих слов "дерево" и "заботливая мать"). У этого вида, по описанию ученых были длинные челюсти, острые зубы, длинные хвосты, узкие тела и тонкие ноги. Крупные, взрослые особи достигали 20 см в длину. Также указано, что этот вид ящериц полностью вымер около 250 млн лет назад вследствие извержения вулканов.

В публикации указано, что возле ящерицы найдены еще несколько маленьких рептилий и другие существа, похожие на земноводных.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые сделали предположение о том, почему на Земле вымер древний предок человека Homo Erectus