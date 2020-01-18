В России школьников учат на уроке разгонять митинги: видео

В пятницу, 17 января, в Перми (Россия) учеников школы вывели на урок по разгону акции протеста.

Видео опубликовал в соцсетях пермский политолог Виталий Ковин.

"Я потом пообщался с одной из учениц школы. Она рассказала, что подобное занятие проводится во второй раз и школьникам они нравятся", - сказал Ковин.

В администрации учебного заведения пояснили, что директор школы срочно вызвана в департамент образования Перми.

На сайте администрации Перми указано, что в учебном заведении с 1998 года существуют полицейские кадетские классы.

"Воспитанники школы принимали активное участие в мероприятиях ГУВД города и края, краевого военкомата, Пермской краевой организации физкультурно-спортивного общества "Динамо", - информирует пресс-служба мэрии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети обратили внимание на странную энциклопедию в одном из книжных магазинов России. Энциклопедия для детей и подростков называется: "Тюрьмы и места заключения".