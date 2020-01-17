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Детей сразу готовят к тюрьмам: сеть поразило фото энциклопедии в России

пятница, 17 января 2020, 05:10
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В сети обратили внимание на странную энциклопедию в одном из книжных магазинов России.

Об этом сообщает Los Solomas в Telegram.

Энциклопедия для детей и подростков называется: "Тюрьмы и места заключения".

На ее страницах рассказывают об устройстве камеры, а еще делятся лайфаками и поделками.

В сети возмущены книгой для детей, ведь тема совсем не детская, да и странно учить детей жизни в местах ограничения свободы.

Напомним, что во Франции пенсионер едва не расстроил собственного внука подарком на Рождество, презентовав ему вместо популярной компьютерной игры Minecraft, знаменитую автобиографию Адольфа Гитлера Mein Kampf.

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