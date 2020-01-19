А что, так можно? Сеть взбудоражила новость о продаже украинкой девственности за миллион

Пользователей интернета взбудоражила новость о том, что 19-летняя украинка из Харькова продала свою девственность на аукционе за 1 миллион евро.

Изначально она выставила за нее цену в 100 тысяч евро и выдвинула требования к мужчинам: они должны иметь состояние как минимум в десять миллионов евро.

Победителем аукциона стал 58-летний бизнесмен из Мюнхена, мужчина уже внес депозит в размере 10% от общей суммы. Он заявил, что согласен не только жениться на девушке, но и обеспечивать ее.

Мнения пользователей соцсети по данному поводу разделились: одни осудили девушку, другие отметили ее предприимчивость, а некоторые удивились, что такое возможно.

Как сообщал "Апостроф", популярный украинский исполнитель Виталий Козловский повеселил поклонников своей новой публикацией, что он девственник.