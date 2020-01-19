RU  UA  EN

воскресенье, 19 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 января

09:29
Пар за секунды охватил все: появились "адские" кадры момента ЧП с кипятком возле ТРЦ в Киеве
08:38
Появилась меткая карикатура на "устранение" от власти Медведева
08:15
А что, так можно? Сеть взбудоражила новость о продаже украинкой девственности за миллион
07:54
Боевики подло атаковали ВСУ на Донбассе: есть погибший, много раненых
07:34
Над Украиной пролетели десятки спутников Маска, карта
07:17
В Киеве "копы" жестко наказали нарушителя ПДД, все попало на видео
07:00
Гороскоп на 19 января: Скорпионам нужно отвлечься от компьютера, а Рыбам стоит попробовать медитацию
07:00
Легкий диетический кус-кус с овощами и куриным филе: простой рецепт на каждый день
06:27
Погода на Крещение: актуальный прогноз по Украине
06:02
Поздравления с Крещением Господним 2020: короткие смс и красивые открытки
05:51
Конец эпохи бедности в Украине показали забавной фотожабой
05:28
Экс-пленник боевиков ДНР рассказал, чем "донецкие" отличаются от остальных украинцев
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

А что, так можно? Сеть взбудоражила новость о продаже украинкой девственности за миллион

воскресенье, 19 января 2020, 08:15
переглянути новину українською
Фото: Facebook

Пользователей интернета взбудоражила новость о том, что 19-летняя украинка из Харькова продала свою девственность на аукционе за 1 миллион евро.

Изначально она выставила за нее цену в 100 тысяч евро и выдвинула требования к мужчинам: они должны иметь состояние как минимум в десять миллионов евро.

Победителем аукциона стал 58-летний бизнесмен из Мюнхена, мужчина уже внес депозит в размере 10% от общей суммы. Он заявил, что согласен не только жениться на девушке, но и обеспечивать ее.

Мнения пользователей соцсети по данному поводу разделились: одни осудили девушку, другие отметили ее предприимчивость, а некоторые удивились, что такое возможно.

Как сообщал "Апостроф", популярный украинский исполнитель Виталий Козловский повеселил поклонников своей новой публикацией, что он девственник.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Миллионы у топ-чиновников и копейки у бюджетников: чем грозит разрыв в зарплатах украинцев

Замурованный выход и ручная сигнализация: шокирующие подробности пожара в колледже Одессы (документ)

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: