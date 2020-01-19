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Настоящий праздник: стало известно о "затишьи" на Донбассе

воскресенье, 19 января 2020, 19:40
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В течение текущих суток, 19 декабря, боевики ДНР-ЛНР 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Все враждебные обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Пять раз вблизи населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов - 33 мины из станковых противотанковых гранатометов - 4 выстрела;

  • рядом с Новоалександровкой - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120-мм - 8 мин.

В воскресенье, 19 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 3900 пассажиров.

Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов.

Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишина.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы ВСУ рассказали, что вблизи поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области, несмотря на объявленное перемирие, продолжаются ожесточенные бои.

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