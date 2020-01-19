RU  UA  EN

воскресенье, 19 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

19 января

06:27
Погода на Крещение: актуальный прогноз по Украине
06:02
Поздравления с Крещением Господним 2020: короткие смс и красивые открытки
05:51
Конец эпохи бедности в Украине показали забавной фотожабой
05:28
Экс-пленник боевиков ДНР рассказал, чем "донецкие" отличаются от остальных украинцев
04:19
Детектив нашел персидскую рукопись 15 века, которая стоит миллион долларов: фото
03:21
19-летняя украинка продала девственность за миллион евро: фото красавицы
02:31
Добро пожаловать в ад: в сети показали видео страшного дома ребенка в России
00:24
Хотят "повесить" убийство: появились подробности еще одного задержания в деле Окуевой
00:22
Под Киевом поймали банду опытных воров: фото
00:12
Лучшие поздравления с Крещением 2020: в стихах и прозе

18 января

23:26
Сильно спешила: в сети опубликовали видео с участием злостной нарушительницы в Киеве
23:21
Устроил "пьяные" гонки: в Киеве задержали скандально известного экс-главу ГАИ, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Погода на Крещение: актуальный прогноз по Украине

воскресенье, 19 января 2020, 06:27
переглянути новину українською

На Крещение 19 января по всей территории Украины будет плюсовая температура днем, а ночью синоптики прогнозируют минимальные морозы.

Как говорится на сайте Укргидрометцентра, на Крещение осадков ожидать в Украине не стоит.

Самой теплой погода в этот день будет в Крыму и на Закарпатье, где ожидается от 2 до 4 градусов тепла. По всей остальной территории страны днем будет немного прохладнее: от 1 до 3 градусов тепла.

При этом ночью следует ожидать резкого похолодания: до шести градусов с отметкой минус.

В Киеве на Крещение ожидается солнечная погода: 0... +2 градуса тепла днем и -2... -4 градуса ночью.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды для Украины на праздничные выходные, 18-19 января.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Миллионы у топ-чиновников и копейки у бюджетников: чем грозит разрыв в зарплатах украинцев

Замурованный выход и ручная сигнализация: шокирующие подробности пожара в колледже Одессы (документ)

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: