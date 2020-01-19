Погода на Крещение: актуальный прогноз по Украине

На Крещение 19 января по всей территории Украины будет плюсовая температура днем, а ночью синоптики прогнозируют минимальные морозы.

Как говорится на сайте Укргидрометцентра, на Крещение осадков ожидать в Украине не стоит.

Самой теплой погода в этот день будет в Крыму и на Закарпатье, где ожидается от 2 до 4 градусов тепла. По всей остальной территории страны днем будет немного прохладнее: от 1 до 3 градусов тепла.

При этом ночью следует ожидать резкого похолодания: до шести градусов с отметкой минус.

В Киеве на Крещение ожидается солнечная погода: 0... +2 градуса тепла днем и -2... -4 градуса ночью.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды для Украины на праздничные выходные, 18-19 января.