Появилось фантастическое фото рассвета в украинских Карпатах

В сети показали впечатляющее фото восходящего солнца над Украинскими Карпатами – солнечные лучи образую яркую дугу над заснеженными склонами гор.

Красочное фото опубликовано на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

В безоблачном небе над карпатскими вершинами еще видна убывающая луна, а восходящее солнце ярко освещает горные склоны.

"По состоянию на 8:20 19.01.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5 ° С, ветер восточный 2 м / с, ясно", - сказано в сообщении, сопровождающем снимок.

Как сообщал "Апостроф", в то время, когда из-за аномально теплой погоды в январе в Киеве расцветают подснежники, в Карпатах еще сохранился снежный покров. Туристам и местным жителям открываются сказочные пейзажи.