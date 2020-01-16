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В сети показали сказочные фото природы в заснеженных Карпатах

четверг, 16 января 2020, 17:09
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В то время, когда из-за аномально теплой погоды в январе в Киеве расцветают подснежники, в Карпатах еще сохранился снежный покров. Туристам и местным жителям открываются сказочные пейзажи.

Снимками из заснеженных карпатских вершин делятся пользователи Instagram.

Судя по опубликованным фотографиям, погода в эти дни в Карпатах благоприятствует для зимнего отдыха. Особенное раздолье для любителей горнолыжного спорта. Радуются снегу дети, которых родители катают на санках, и домашние животные, соскучившись по снегу.

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Как сообщал "Апостроф", синоптики прогнозируют украинцам в ближайшие дни туманы и изморозь, а снега стоит ждать лишь в конце января.

Ранее, в Киеве из-за аномально теплой зимы расцвели деревья. Абрикосы и вишни также зацвели на юго-востоке Украины.

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