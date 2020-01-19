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В Одессе пьяный полицейский на авто влетел в пешеходов: первые фото с места

воскресенье, 19 января 2020, 22:00
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Фото: Нацполиция

В Одессе пьяный полицейский сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Авария произошла в межквартальных проездах возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе.

По предварительной информации, нетрезвый водитель автомобиля "Опель" - 27-летний работник полиции, находясь вне службы, сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов.

Мужчину, 1970 г.р., и женщину, 1972 г.р., госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, о происшествии с участием полицейского сообщено работникам Государственного бюро расследований.

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Пьяный коп устроил ДТП с пострадавшими в Одессе
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Пьяный коп устроил ДТП с пострадавшими в Одессе
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Как ранее сообщал "Апостроф", 10 января в Киеве произошла страшная авария с участием пешехода, которого сбил автомобиль.

Также 12 января на бульваре Дружбы Народов в Киеве водитель попал в ДТП и заживо сгорел.

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