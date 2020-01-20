Боевики устроили "ад" на Донбассе: появились трагические новости с фронта

Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе 11 раз обстреляли украинских военных, один боец погиб.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объеденных сил (ООС) в Facebook.

Противник 19 января обстреливал позиции Вооруженных сил Украины из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала 20 января российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Майского и Луганского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", потерь нет.

Как сообщал "Апостроф", 18 января погиб военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады Валерий Закусило.