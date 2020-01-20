Огнекрещение: появились подробности и фото жесткого боя на Донбассе

В сети появились подробности жестокого боя в районе Золотого, где пострадали 8 бойцов ВСУ.

Об этом сообщает известный украинский волонтер Serg Marco.

"Район Золотого. 72 бригада. 120 мины. 8 раненых. Чудом не намесили двухсотых. Просто чудом. Штаб ООС молчит, заявление на этом не акцентируется. Обстреляли Орехово, говорят, ага Надо еще несколько населенных пунктов развести, а как же еще. Интересно сделать инфографику потерь в районах Золотого и Петровского", - написал он.

Позже, после комментариев пользователей, которые не верили в достоверность он добавил доказательства.

"Так как ко мне стали приходить в комменты люди доказывающие что все не так однозначно, стреляют за границей линией разведения, а в самом Золотом как и было договорено - тишина, прикладываю еще пару скринов с новостями из Золотого-4", - написал он.

В воскресенье, 19 января в пресс-центре ООС уточнили, что в результате обстрелов боевиков один украинский военнослужащий погиб и десять получили ранения.

Хотя вечером в субботу, 18 января сообщалось только о 8 раненных. Позже выяснилось, что погиб военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады Валерий Закусило.

"18 января от пули российских оккупантов погиб в бою за Украину воин нашей 72-й бригады Черных Запорожцев старший солдат Валерий Закусило", - говорится в сообщении бригады.

Без отца остались двое дочерей - Анджелина и Адель.

Напомним, что в сети показали реалии Донбасса, как на самом деле выглядит режим тишины на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области.