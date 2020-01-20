Поклонская сделала неожиданное заявление о возвращении в Киев и "помощи" Зеленскому

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что готова приехать в Киев и помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому навести порядок в стране.

Об этом она написала в сети.

"Я не убегаю и не прячусь - я готова приехать в Киев, чтобы помочь Зеленскому и его команде разобраться с такими недобитками, как этот боевик. Готова оформить командировку для помощи братской стране", - написала Поклонская.

В частности, она сообщила, что готова помочь справиться с ультраправыми националистами, участвовавшими в карательных операциях на Донбассе.

39-летняя Наталья Поклонская в 2014-2016 годах являлась прокурором Крыма, до 2014 года работала в прокуратуре Украины.

Объявлена в розыск СБУ и МВД Украины как виновная в смене конституционного строя в аннексированном Крыму. За нарушение присяги уволена из прокуратуры Украины. Украинские националисты и радикалы не раз высказывали угрозы в адрес перешедшей на сторону России Поклонской.

Ранее "Апостроф" сообщал, что так называемая депутат Госдумы от аннексированного Крыма Наталья Поклонская озвучила очередной фейк об Украине, чем вызвала смех в сети.