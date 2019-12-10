Битва "гестапо" с "Беркутом" в Крыму: сети повеселило интервью "няши" Поклонской

Так называемая депутат Госдумы от аннексированного Крыма Наталья Поклонская озвучила очередной фейк об Украине, чем вызвала смех в сети.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью Поклонской Wonderzine.

"Создавали комнаты под названием "Гестапо" и воровали наших сотрудников из 7-го отдела (это наружка) и других сотрудников спецподразделений "Беркута", которые ходили по гражданке. Их вычисляли, воровали, в это "Гестапо", по пяткам били, потом мешок на голову надевали. И это было", - с полной серьезностью рассказала она.

Кроме того, она заявила, что, якобы, за эти "зверства" люди получали деньги.

"Это делали специальные товарищи, которые за это получали много денег. И причем даже тырили у себя же, крысятничали", – добавила пособница оккупантов.

При этом, она не стал скрывать своей ненависти к Украине, о чем не преминула напомнить.

"Знаете, после того, как я написала рапорт об уходе из Генпрокуратуры Украины – а для меня служба в прокуратуре была всей моей жизнью – и приехала в Крым, у меня было искреннее желание и ненависть к людям, которые разбили все в Украине, что было создано. У меня такое протестное настроение было, несогласие, что я реально могла бы взять автоматы и защищать Крым, чтобы не произошло того же самого в Крыму, чтобы никто не приехал, как нас пугали", – заявила она.

В сети тут же стали обсуждать заявление Поклонской, которое многим показалось, мягко говоря, абсурдным.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети возник ажиотаж из-за развода Поклонской с мужем.