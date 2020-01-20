Против руководства "Укрзализныци" открыли дело: скандальные детали и документ

Государственное бюро расследований открыло и начало расследование по факту использования служебного положения в корыстных целях руководством "Укрзализныци".

Об этом сообщил в Telegram экс-нардеп Игорь Мосийчук.

ГБР расследует доходы председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова и председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевка Анжеур.

Речь идет о выплате необоснованно завышенных зарплат руководству "Укрзализныци" и элитном отдыхе за счет госкомпании.

Как сообщал "Апостроф", в Кабинете министров Украины приняли решение определить новую сетку зарплат для топ-чиновников и установить новый минимальный размер оклада.