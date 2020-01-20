Пытали и убивали: появился жуткий рассказ о "секретной" тюрьме боевиков на Донбассе

В оккупированном Донецке казачьи подразделения боевиков из "войска донского" открыли целую секретную тюрьму на улице Майской, где пытали и убивали украинцев.

Как сообщает "Апостроф", об этом в своем блоге на сайте "Обозреватель" рассказал блогер "Фашик Донецкий".

Он отметил, что свою "тюрьму" казаки открыли на территории охраняемого предприятия по производству окон и ремонту машин. По сведениям блогера, сначала казаки вывезли оттуда все ценное с целью продажи, а затем разместили там свое вооружение, в том числе, тяжелую военную технику из России. Позже сюда возили местных предпринимателей для пыток, чтобы "отжимать" у них бизнес в пользу боевиков.

"Тут находились минометы различных калибров, БК, "Урал". Легкая броня казаков находилась здесь на базе… Все как в 90-е: если кто-то из коммерсантов не хотел платить вооруженным дикарям за "охрану", то в наказание лишался имущества. Само расположение военной базы ряженных клоунов было очень удобным: вокруг частный сектор, а значит ответка от ВСУ не прилетит, ибо по любому зацепишь мирное население… Именно здесь была тюрьма казаков, здесь казаки пытали, избивали и убивали задержанных", - написал он.

Также, по его словам, здесь же в целях отжима бизнеса иногда насиловали и избивали близких бизнесменов, а также продавали родственникам тела убитых мирных жителей. Пленных содержали в подвалах и ямах, почти не кормили.

Ответственным за деятельность казаков в Донецке считали атамана Николая Козицына.

"В 99% случаев ряженные занимались чем угодно, кроме военных действий: мародерством, похищали людей, выбивали и вымогали деньги с местных бизнесменов, пили и похищали женщин… Много бизнесменов попали на тюрьму по улице Майской, но они никогда не расскажут о том, что видели и что пережили на казачьей тюрьме", - рассказал блогер.

Позже руководство боевиков в России приняло решение разоружить и переместить казаков из Донецка, чтобы удержать ситуацию от "социального взрыва", некоторых из бывших палачей судили за "излишние проявления насилия" по отношению к местным жителям, но многим удалось перебраться в другие города Донбасса или уехать безнаказанными домой – в РФ.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший пленник боевиков на Донбассе Станислав Асеев рассказал журналистам о пережитых событиях.