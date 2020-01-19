Экс-пленник боевиков ДНР рассказал, чем "донецкие" отличаются от остальных украинцев

Жители Донецкой и Луганской областей, по мнению экс-пленника боевиков и уроженца Донецка Станислава Асеева, не имеют глобальных отличий от других украинцев, однако некоторые региональные особенности все же имеются.

Об этом он рассказал в интервью ZN.ua.

По словам Асеева, люди на Донбассе более прагматичны и внимательны к тому, что "можно пощупать".

"Для них всегда важнее то, до чего можно дотянуться рукой и пощупать, нежели какие-то абстрактные вещи, которые невозможно ощутить прикосновением. И это, наверное, самое первое и главное, что отличает "донецких" от той части страны, которая все дальше уходит на Запад", – считает журналист.

В то же время, говорить о наличии глобальных отличий между Донбассом и остальными регионами Украины не приходится.

"Точно нет никакого "народа Донбасса". Это банальный политический шарж, который был необходим России, чтобы разжечь, в том числе, и этот конфликт", – говорит Асеев.

Он добавляет, что на Донбассе не работают абстрактные патриотические лозунги, а более важно материальное обеспечение людей.

"Лозунг "Країна — понад усе", это не про Донбасс. Это рекламная картинка, а Донбасс — это в первую очередь — семья, холодильник и социальный пакет", – заявил журналист.

Как ранее сообщал "Апостроф", неизвестная украинская патриотка, которая переписывалась с находившимся в плену боевиков ДНР журналистом Станиславом Асеевым, была схвачена и до сих пор содержится под стражей.