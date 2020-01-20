Стало известно о ликвидации опасного боевика ДНР, прятавшегося в России: фото

Ликвидирован боевик из Украины Денис Трухин, который скрывался в России.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

Боевик так называемой ДНР родился в городе Молодогвардейск Луганской области. Однако пошел воевать на Донбасс на стороне РФ против Украины. Трухин родился 15 января 1997 года. Прятался в российском городе Челябинск.

"Знакомьтесь! Риэлтор Ростислав Куксов из Харькова. Искренне сочувствует гибели своего брата и собирает деньги! Но не договаривает, что его брат террорист и убивал украинских воинов в Дебальцево", - написал Штефан.

Боевик Трухин был ликвидирован 13 января текущего года. В соцсетях публикуют его фото.

Как сообщал "Апостроф", 15 января на Донбассе был ликвидирован боевик группировки ДНР Виталий Сергун, который родился в Горловке и до агрессии России работал таксистом.