Стало известно о новом повороте в деле Гандзюк: проходят масштабные обыски, фото

В понедельник, 20 января, в Херсонской области правоохранителями проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества, в том числе по делу Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора (ОГП).

Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Следует отметить, что обвинительный акт по указанному лицу уже находится на рассмотрении Приморского районного суда г. Одессы договору о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Екатерину Гандзюк.

Фото: ОГП

Также сообщается о подозрении другим членам преступной организации.

Фото: ОГП

Кроме того, прокуратурой, совместно с сотрудниками оперативных подразделений СБУ, предпринят ряд обысков с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Отметим, что по Херсону снуют военные на БТРах. Их очень много. Херсонцы снимают их на телефоны и выкладывают в сеть.

Подробнее о ходе дела Гандзюк читайте в материале "Апострофа": Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк сих пор на свободе.