RU  UA  EN

вторник, 21 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 января

23:37
В Днепре прогремел мощный взрыв в квартире: фото, видео и данные о пострадавших
23:29
Под Харьковом на глазах у бабушки случилась трагедия с 11-классницей
23:04
Археологи нашли древние изображения богов Ассирии: опубликованы фото и видео
22:54
В Украине показали фото и видео нового дрона-разведчика для ВСУ
21:40
Под Днепром педофил возле школы напал на девочку: момент попал на видео
21:19
Задержана опасная банда, совершавшая налеты под Киевом: фото и видео
21:12
В Украине возникли проблемы с новыми снарядами для ВСУ: фото
20:59
Новые расценки и штрафы: в Киеве готовят неприятный сюрприз для водителей
19:40
Грета Тунберг в Давосе обратилась к мировым лидерам: полное видео выступления
19:08
Памела Андерсон тайно вышла замуж: кто стал пятым супругом 52-летней звезды Playboy
19:07
Авария танкера "Делфи": в Одессе заявили об угрозе нового ЧП перед курортным сезоном
19:00
Чем порадовать ее на День святого Валентина: 10 приятных подарков для девушки
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Археологи нашли древние изображения богов Ассирии: опубликованы фото и видео

вторник, 21 января 2020, 23:04
переглянути новину українською

Участники международного археолого-исследовательского проекта, которые проводят исследования на территории Ирака, обнаружили десять ранее неизвестных науке скальных барельефов, изображающих царя Ассирии и богов Ассирии.

Об этом сообщает Archaeology News Network.

Находку сделала команда археологов во главе с профессором Даниэле Моранди Бонакосси из Университета Удине (Италия). Барельефы высечены в скале, которая тянется вдоль большого древнего оросительного канала в археологическом районе Файда, примерно в 20 км к югу от города Духок.

Всего выявлено десять уникальных скальных барельефов Ассирии, датированных VIII-VII вв. до н.э. Канал Файда сохранился до сих пор. Он огибает восточный склон горы Кия-Дака, прорезает известняковый хребет холма и наполняется водой из карстовых источников.

Этот канал в древности имел ширину около четырех метров и глубину до семи метров. Из основного канала вода отводилась в несколько второстепенных каналов для орошения близлежащих полей.

Найденные барельефы говорят о том, что этот канал, возможно, был построен ассирийским царем Саргоном (720-705 гг. до н.э.). Его изображения встречаются на панели дважды, на каждом из ее концов. Между ними, в профиль, изображены статуи главных ассирийских божеств, ориентированных в том же направлении, в котором по древнему каналу текла вода.

Божества стоят на своих священных животных - львах, драконах, быках лошадях. Эта деталь помогла ученым идентифицировать их. В частности, одна из статуй изображающая ассирийского бога Ашура. Рядом изображено его жену Муллис, что сидит на украшенном троне, который установлен на спине льва.

Также ученые идентифицировали изображение бога луны Сина, бога мудрости Набу, бога солнца Шамаша, бога погоды Адада и богиню любви и войны Иштар. Кстати, верхнюю часть этих барельефов еще в 1973 году обнаружил и описал британский археолог Джулиан Рид. Однако из-за нестабильной политической и военной ситуации продолжить исследования он не смог. Лишь в 1983 году его находка была зарегистрирована официально.

Новую экспедицию в этот район было организовано лишь 40 лет спустя. В 2012 году во время беглого осмотра итальянская археологическая миссия обнаружила шесть ранее неизвестных скальных барельефов. Но только в 2019 году ученые получили разрешение на проведение раскопок от местных властей.

В исследовании отмечается, что ассирийские скальные барельефы встречаются крайне редко. Последние из них были обнаружены в далеком в 1845 году французским консулом в Мосуле Симоном Руэ.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как ранее сообщал "Апостроф", в Ираке обнаружили упущенное ранее из виду изображение демона, который, согласно поверьям ассирийцев, вызывал эпилепсию.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Россиянин в помощь: Украина провалила информацион­ную войну РФ и теперь нас спасет режиссер "Моей прекрасной няни"

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Миллионы у топ-чиновников и копейки у бюджетников: чем грозит разрыв в зарплатах украинцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: