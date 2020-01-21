Археологи нашли древние изображения богов Ассирии: опубликованы фото и видео

Участники международного археолого-исследовательского проекта, которые проводят исследования на территории Ирака, обнаружили десять ранее неизвестных науке скальных барельефов, изображающих царя Ассирии и богов Ассирии.

Об этом сообщает Archaeology News Network.

Находку сделала команда археологов во главе с профессором Даниэле Моранди Бонакосси из Университета Удине (Италия). Барельефы высечены в скале, которая тянется вдоль большого древнего оросительного канала в археологическом районе Файда, примерно в 20 км к югу от города Духок.

Всего выявлено десять уникальных скальных барельефов Ассирии, датированных VIII-VII вв. до н.э. Канал Файда сохранился до сих пор. Он огибает восточный склон горы Кия-Дака, прорезает известняковый хребет холма и наполняется водой из карстовых источников.

Этот канал в древности имел ширину около четырех метров и глубину до семи метров. Из основного канала вода отводилась в несколько второстепенных каналов для орошения близлежащих полей.

Найденные барельефы говорят о том, что этот канал, возможно, был построен ассирийским царем Саргоном (720-705 гг. до н.э.). Его изображения встречаются на панели дважды, на каждом из ее концов. Между ними, в профиль, изображены статуи главных ассирийских божеств, ориентированных в том же направлении, в котором по древнему каналу текла вода.

Божества стоят на своих священных животных - львах, драконах, быках лошадях. Эта деталь помогла ученым идентифицировать их. В частности, одна из статуй изображающая ассирийского бога Ашура. Рядом изображено его жену Муллис, что сидит на украшенном троне, который установлен на спине льва.

Также ученые идентифицировали изображение бога луны Сина, бога мудрости Набу, бога солнца Шамаша, бога погоды Адада и богиню любви и войны Иштар. Кстати, верхнюю часть этих барельефов еще в 1973 году обнаружил и описал британский археолог Джулиан Рид. Однако из-за нестабильной политической и военной ситуации продолжить исследования он не смог. Лишь в 1983 году его находка была зарегистрирована официально.

Новую экспедицию в этот район было организовано лишь 40 лет спустя. В 2012 году во время беглого осмотра итальянская археологическая миссия обнаружила шесть ранее неизвестных скальных барельефов. Но только в 2019 году ученые получили разрешение на проведение раскопок от местных властей.

В исследовании отмечается, что ассирийские скальные барельефы встречаются крайне редко. Последние из них были обнаружены в далеком в 1845 году французским консулом в Мосуле Симоном Руэ.

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Как ранее сообщал "Апостроф", в Ираке обнаружили упущенное ранее из виду изображение демона, который, согласно поверьям ассирийцев, вызывал эпилепсию.