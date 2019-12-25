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Ученые обнаружили на древней табличке демона, "вызывающего" опасную болезнь: фото

среда, 25 декабря 2019, 01:15
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В Ираке обнаружили упущенное ранее из виду изображение демона, который, согласно поверьям ассирийцев, вызывал эпилепсию.

Об этом рассказал ученый Троэльс Панк Арболл из Копенгагенского университета в комментарии для профильных изданий.

Так, Арболл изучил древнюю ассирийскую клинописную табличку возрастом около 2700 лет и обнаружил на ней ранее неизвестное изображение демона с рогами, хвостом и змеиным языком. По словам исследователя, это самое древнее известное науке изображение демона, который якобы вызывал болезни.

Также на табличке были обнаружены символы, которые должны указать на способы лечения заболевания и соответственно "изгнания" демона. Согласно сюжету, изложенному на табличке, там рассказывается о враче, который проходит обучение.

По словам Троэльса Панка Арболла, эти знаки позволят получить уникальную информацию об искусстве лечения и диагностики заболеваний в Ассирии.

Артефакт был найден в руинах города Ассур на севере Ирака.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Турции археологи нашли старинные бусы из настоящих человеческих зубов. Возраст артефакта может превышать 8500 лет.

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