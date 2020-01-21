RU  UA  EN

вторник, 21 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 января

20:59
Новые расценки и штрафы: в Киеве готовят неприятный сюрприз для водителей
19:40
Грета Тунберг в Давосе обратилась к мировым лидерам: полное видео выступления
19:08
Памела Андерсон тайно вышла замуж: кто стал пятым супругом 52-летней звезды Playboy
19:07
Авария танкера "Делфи": в Одессе заявили об угрозе нового ЧП перед курортным сезоном
19:00
Чем порадовать ее на День святого Валентина: 10 приятных подарков для девушки
18:56
В Киеве в армию призвали 12-летнего ребенка: мать поделилась в сети курьезной историей
18:48
Не знаем, что будет дальше: певица Тейлор Свифт рассказала о смертельной болезни матери
18:35
Скандал с министерством культуры в Киеве: появился эксклюзивный документ
18:35
Власти Украины отреагировали на распространение смертельного коронавируса
18:27
Рядом с Украиной археологи нашли скандинавский "дом смерти": опубликованы фото
18:24
В Европе создали устройство, которое может облегчить заселение Луны
18:06
СМИ заговорили о тайной болезни Оззи Осборна - действительно ли все так плохо
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Грета Тунберг в Давосе обратилась к мировым лидерам: полное видео выступления

вторник, 21 января 2020, 19:40
переглянути новину українською

Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала участников Всемирного экономического форума в Давосе остановить добычу ископаемых видов топлива.

Об этом она заявила во время выступления перед участниками форума, среди которых лидеры стран и главы крупных компаний.

"Мы требуем, чтобы участники экономического форума этого года из всех компаний, банков, организаций и правительств немедленно остановили все инвестиции в разведку и добычу ископаемых видов топлива, немедленно прекратили все субсидирование ископаемых видов топлива и немедленно и полностью отказались от ископаемого топлива", - призвала Тунберг.

При этом экоактивистка подчеркнула, что это должно быть сделано немедленно.

"Мы не хотим, чтобы это все было сделано к 2050-му или 2030-му и даже к 2021 году. Мы хотим, чтобы это было сделано сейчас. Я задаюсь вопросом, как вы будете объяснять своим детям, почему вы потерпели неудачу и оставили их перед лицом климатического хаоса, который вы сознательно на них навлекли. Неужели это казалось таким плохим для экономики, что мы отказались от идеи обеспечить условия жизни будущим поколениям, даже не попробовав?", - отметила она.

Тунберг добавила, что "наш дом все еще в огне", имея ввиду масштабные пожары в Австралии, которые погубили тысячи животных и оставили столько же людей без дома.

"Ваше бездействие раздувает пламя каждый час. И мы говорим вам действовать, как будто вы любите своих детей больше всего на свете", - подытожила активистка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилась яркая карикатура, в которой были охвачены практически все примечательные социально-политические события 2019 года, среди ее героев - президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин, экологическая активистка Грета Тунберг и так далее.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Россиянин в помощь: Украина провалила информацион­ную войну РФ и теперь нас спасет режиссер "Моей прекрасной няни"

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Миллионы у топ-чиновников и копейки у бюджетников: чем грозит разрыв в зарплатах украинцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: