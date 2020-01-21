Грета Тунберг в Давосе обратилась к мировым лидерам: полное видео выступления

Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала участников Всемирного экономического форума в Давосе остановить добычу ископаемых видов топлива.

Об этом она заявила во время выступления перед участниками форума, среди которых лидеры стран и главы крупных компаний.

"Мы требуем, чтобы участники экономического форума этого года из всех компаний, банков, организаций и правительств немедленно остановили все инвестиции в разведку и добычу ископаемых видов топлива, немедленно прекратили все субсидирование ископаемых видов топлива и немедленно и полностью отказались от ископаемого топлива", - призвала Тунберг.

При этом экоактивистка подчеркнула, что это должно быть сделано немедленно.

"Мы не хотим, чтобы это все было сделано к 2050-му или 2030-му и даже к 2021 году. Мы хотим, чтобы это было сделано сейчас. Я задаюсь вопросом, как вы будете объяснять своим детям, почему вы потерпели неудачу и оставили их перед лицом климатического хаоса, который вы сознательно на них навлекли. Неужели это казалось таким плохим для экономики, что мы отказались от идеи обеспечить условия жизни будущим поколениям, даже не попробовав?", - отметила она.

Тунберг добавила, что "наш дом все еще в огне", имея ввиду масштабные пожары в Австралии, которые погубили тысячи животных и оставили столько же людей без дома.

"Ваше бездействие раздувает пламя каждый час. И мы говорим вам действовать, как будто вы любите своих детей больше всего на свете", - подытожила активистка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилась яркая карикатура, в которой были охвачены практически все примечательные социально-политические события 2019 года, среди ее героев - президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин, экологическая активистка Грета Тунберг и так далее.