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На Донбассе произошло смертельное ЧП на КПВВ: появились подробности

вторник, 21 января 2020, 13:37
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Во вторник, 21 января, утром на Донбассе возле КПВВ "Станица Луганская" умер 84-летний мужчина.

Об этом сообщили на странице "Право на защиту".

Так, согласно публикации, мужчине стало плохо на пути из оккупированной территории, когда он пересекал мост.

Ему попытались оперативно оказать помощь сотрудники "Красного креста", на место оперативно выехала скорая помощь, однако общими усилиями спасти мужчину не удалось.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе на КПВВ в районе Горловки умерла пенсионерка Лариса Найда, которая была известна как ярая поклонница боевиков. Именно она, в частности, занималась организацией фейкового "референдума" в 2014 году на Донбассе. Женщина пыталась попасть на подконтрольную украинскому правительству территорию, чтобы получить пенсию.

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