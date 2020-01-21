В Донецке убит один из главарей ДНР: первые подробности, фото

В оккупированном Донецке 20 января убили главаря боевиков 43-летнего Алексея Кривулю по прозвищу "Грин".

Об этом сообщают в соцсетях.

Обстоятельства смерти боевика неизвестны. В российских соцсетях пишут, что Кривулю "убили в спину". Это дало основание некоторым пользователям предположить, что боевик погиб во время разборок со своими же соратниками или был убит по приказу российских кураторов.

Алексей Кривуля родился 26 июня 1976 года в городе Николаевка Донецкой области. Проживал в доме номер 4 по улице Кошубы. Окончил школу №19 в Павлограде. Затем учился в Ейском высшем военном авиационном училище им. В.М. Комарова.

Весной 2014 года начал воевать против украинских военных на стороне российских захватчиков. Исполнял обязанности первого заместителя начальника штаба 7-й отдельной мотопехотной стрелковой бригады так называемого 1 АК.

Боевик также был известен под псевдонимом Алексей Владимиров. Имел брата - Максима Кривулю - который тоже внесен в базу "Миротворца" как пособник российских оккупантов.

Как информировал "Апостроф" ранее, контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали агента российских спецслужб вблизи военной части при попытке передачи собранных разведданных.