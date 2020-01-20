В Украине раскрыли военного, который работал на ФСБ: фото задержания

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали агента российских спецслужб вблизи военной части при попытке передачи собранных разведданных.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подрывной деятельностью военнослужащий одной из боевых бригад ВС Украины, дислоцированной в Днепропетровской области, занимался целенаправленно.

Ранее, сразу после начала российской агрессии на Донбассе, этот житель города Святогорск добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований ДНР. Он был зачислен в состав террористических группировок 100 омсбр "Республиканской гвардии" и 1 омсбр "Славянской бригада". В это же время был завербован сотрудниками российских спецслужб.

В начале 2019 боевик выехал с временно оккупированной территории и поступил на военную службу в ряды ВС Украины по контракту. По заданию ФСБ РФ он собирал сведения, в частности, о дислокации военных частей, в том числе в районе проведения ООС, их перемещениях, количестве, типе вооружения, личном составе.

Правоохранители задержали уличенного контрразведкой СБУ агента российских спецслужб вблизи военной части при попытке передачи собранных разведданных. Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", в Мариуполе военная контрразведка СБУ прекратила разведывательную деятельность бывшей военнослужащей Национальной гвардии, которая была завербована спецслужбами ДНР.