RU  UA  EN

понедельник, 20 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 января

20:15
В центре Киева застрелился военный: что известно
20:03
В Украине раскрыли военного, который работал на ФСБ: фото задержания
19:42
Семья из России спасла пуму от усыпления, теперь она живет жизнью избалованного кота в их квартире
19:14
Под Харьковом у дороги нашли мертвые тела: названа причина смерти, фото
19:00
Готовимся ко Дню святого Валентина: 10 простых, но креативных подарков парню
18:53
В Украине провели в последний путь членов экипажа сбитого самолета МАУ: видео
18:39
Требует лечения: киевского "террориста" перевели из СИЗО в психбольницу
18:12
На Донбассе был убит боец ВСУ: опубликовано имя и фото погибшего
17:42
Ребенок бегал вокруг родителей в крови: названо имя "копа"-виновника жуткого ДТП в Одессе
17:16
Рэп-звезда Карди Би решила удивить Париж своими нарядами, но явно перестаралась с креативом (фото)
17:08
Все можно сделать онлайн! Украинским автомобилистам рассказали о важном новшестве
17:00
Это сказки! Сеть взорвалась из-за заявления Гончарука о снижении платы за коммуналку
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине раскрыли военного, который работал на ФСБ: фото задержания

понедельник, 20 января 2020, 20:03
переглянути новину українською

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали агента российских спецслужб вблизи военной части при попытке передачи собранных разведданных.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подрывной деятельностью военнослужащий одной из боевых бригад ВС Украины, дислоцированной в Днепропетровской области, занимался целенаправленно.

Ранее, сразу после начала российской агрессии на Донбассе, этот житель города Святогорск добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований ДНР. Он был зачислен в состав террористических группировок 100 омсбр "Республиканской гвардии" и 1 омсбр "Славянской бригада". В это же время был завербован сотрудниками российских спецслужб.

В начале 2019 боевик выехал с временно оккупированной территории и поступил на военную службу в ряды ВС Украины по контракту. По заданию ФСБ РФ он собирал сведения, в частности, о дислокации военных частей, в том числе в районе проведения ООС, их перемещениях, количестве, типе вооружения, личном составе.

Правоохранители задержали уличенного контрразведкой СБУ агента российских спецслужб вблизи военной части при попытке передачи собранных разведданных. Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", в Мариуполе военная контрразведка СБУ прекратила разведывательную деятельность бывшей военнослужащей Национальной гвардии, которая была завербована спецслужбами ДНР.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Россиянин в помощь: Украина провалила информацион­ную войну РФ и теперь нас спасет режиссер "Моей прекрасной няни"

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Миллионы у топ-чиновников и копейки у бюджетников: чем грозит разрыв в зарплатах украинцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: