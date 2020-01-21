В Украине показали фото и видео нового дрона-разведчика для ВСУ

Украинские инженеры создали квадрокоптер, который станет "правой рукой" разведчиков ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Известно, что новое изобретение получило название "Берегиня". Из особенностей устройства можно назвать то, что аппарат весит менее 2 кг, за 3 секунды набирает высоту 100 метров и может двигаться со скоростью 120 км/ч. Квадрокоптер оснастили двумя камерами. Изображение с беспилотника передается пилоту и на наземную станцию.

Разработкой военного оборудования занималось предприятие ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, входящее в состав государственного концерна Укроборонпром.

"Надеюсь, что через несколько месяцев эти квадрокоптеры будут на вооружении Вооруженных Сил Украины", - сказал заместитель гендиректора по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике Укроборонпрома Игорь Фоменко.

Отметим, что "Берегиня" стала первым военным квадрокоптером отечественного производства.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине назвали новейшее оружие, способное дать мощный отпор войскам Путина на Донбассе.