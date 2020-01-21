В Украине возникли проблемы с новыми снарядами для ВСУ: фото

Директор компании Тюрингисмус Владимир Щетинин опубликовал у себя на странице в Facebook информацию о любых проблемах при испытаниях отечественных 152-мм артиллерийских снарядов для систем 2А36 ( "Гиацинт-Б") и 2С5 ( "Гиацинт-С").

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Речь идет об испытаниях артиллерийских снарядов производства ГАХК "Артем" и компании ООО "Рубин-2017".

Комментируя отечественные боеприпасы, Владимир Щетинин обратил внимание, что артиллерийские снаряды обоих производителей имеют ряд отличий от советского ОФ29:

снаряд сборный из нескольких частей

марка стали корпуса снаряда

способ снаряжения

другое взрывчатое вещество

Поскольку снаряд сборный, то это делает невозможным стрельбу на рикошет - при попадании в землю снаряд будет разрушаться, также меняется уламковитость, момент инерции, негативно влияет на деривации и баллистику снаряда.

Главным инженером компании Тюрингисмус были приведены цифры, после детонации украинских снарядов обоих производителей образуется около 100 обломков, в то время как у советского ОФ29 - от 1700 до 2000.

Это связано с использованием низкоуглеродистой стали, чей химический состав придает материалу высокую ударную вязкость, вызывает образование малого количества обломков после детонации.

Кроме того форма образованных обломков не соответствует необходимым нормам.

Также при испытании изделия был допущен ряд нарушений.

Также в ходе испытания производитель ООО "Рубин-2017" отказался измерять внутреннее давление и момент инерции снаряда. Центр тяжести боеприпаса тоже не измеряли.

В ходе испытаний на 242 общевойсковом полигоне несбалансированный боеприпас ударился по дульному тормозу пушки, повредив его и взорвавшись в воздухе.

"Снаряды снаряжаются адаптированным для таких целей взрывчатым веществом производства Павлоградского химического завода. Это вещество не пригодна для длительного хранения и увеличивает со временем свой объем", - рассказал главный инженер компании Тюрингисмус

Тем не менее эти снаряды поставляются в войска и по словам специалиста несут угрозу не только при стрельбе, но даже при хранении.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре в ходе учений Воздушных Сил со стрельбой на государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области было совершено более полусотни запусков боевых ракет.