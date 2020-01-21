В Житомире обнаружили неожиданную находку в мусорнике: в сети ответили фотожабой

В понедельник, 20 января, в Житомире мужчина при поиске металлолома обнаружил в мусорном баке тубусы от ручного противотанкового гранатомета.

Об этом сообщают местные информационные издания со ссылкой на полицию.

Отмечается, что тубуса было два, их завернули в большие куски зеленой ткани. Следственно-оперативная группа полиции и патрульные осматривают место событий на предмет поиска снарядов от орудия, которые могут быть опасны для окружающих.

"в Житомире на улице Фруктовой в мусорном баке человек нашел два тубусы от гранатомета РПГ. На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа ГУНП, взрывотехники, экипаж патрульной полиции осуществляет охрану места происшествия", - сообщила спикер местной полиции.

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В сети пользователи уже пошутили над находкой в Житомире, выложив фотожабу на то, как отмечают новогодние праздники украинцы.

Как сообщал "Апостроф", суд Киева приговорил владельца авто, при взрыве гранаты в котором пострадало 4 детей, к пяти годам лишения свободы.