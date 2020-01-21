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Власти Украины отреагировали на распространение смертельного коронавируса

вторник, 21 января 2020, 18:35
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В Украине дали советы как избежать коронавируса при посещении стран, где были зарегистрированы случаи заболевания.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Центр общественного здоровья МОЗ Украины официально сообщил Пограничной службе Украины, руководителям областных и Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, а также руководителей структурных подразделений здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций о ситуации с коронавирусом в Китае и об актуальных рекомендациях ВОЗ.

22 января состоится заседание комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ в связи с новыми случаями болезни и заявлениями о возможной передаче возбудителя инфекционной болезни от человека к человеку.

МОЗ Украины напоминает об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи нового коронавируса:

  • избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;
  • чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;
  • избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в городе Ухань в Китае умер четвертый зараженный новым видом вируса, пациенту было 89 лет.

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