В Китае новый вид вируса продолжает уносить жизни: опубликованы страшные кадры

В городе Ухань, в Китае умер четвертый зараженный новым видом вируса – коронавирусом, пациенту было 89 лет.

Об этом сообщают ряд иностранных СМИ.

"Четвертый человек в Китае умер от нового вируса, который распространяется в стране и может передаваться от человека к человеку. Жертвой стал 89-летний мужчина из города Ухань – эпицентра болезни", - указано в сообщении BBC.

Тем временем, всего зафиксировано 291 случай заболевания это неизвестной ранее формой пневмонии. Лечение проходят 169 человек, 35 из них – в тяжелом состоянии.

Также в сети было опубликовано видео перевозки пациента, больного коронавирусом с рассказом очевидца событий из города Ухань.

"Отец работает в больнице. Срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно, ничего не объяснил. Сказал собирать вещи и бежать в аптеку за аскорбинками на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю, что происходит, но кажется началось", - написал в сети очевидец.

Всемирная организация здравоохранения запланировала срочное заседание по обсуждению угрозы коронавируса на 22 января.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые выявили, что вирус смертельно опасной пневмонии, которая свирепствует в Китае, может передаваться от человека к человеку.