RU  UA  EN

вторник, 21 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 января

11:28
В Китае новый вид вируса продолжает уносить жизни: опубликованы страшные кадры
11:24
Фильм Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева покажут на Berlinale-2020
10:56
Ани Лорак выпустила новый трек: к написанию песни приложил руку молодой бойфренд певицы
09:59
Появилась меткая карикатура с Путиным на "смену" власти в России
09:44
Известная plus-size модель Эшли Грэм родила первенца
07:00
Нежный грибной крем-суп за 30 минут: рецепт и советы приготовления
05:15
Хотят устранить: эксперт дал детальное разъяснение скандала с "давлением" Трампа на Зеленского

20 января

22:46
В Британии сделали неоднозначное заявление по скандалу с гербом Украины: в сети волна недовольства
21:16
Арест активов "Газпрома": в России похвастались успехом в Европе
19:42
Семья из России спасла пуму от усыпления, теперь она живет жизнью избалованного кота в их квартире
19:24
Вандалы в Польше надругались над могилой воинов УПА: фото
19:00
Готовимся ко Дню святого Валентина: 10 простых, но креативных подарков парню
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Китае новый вид вируса продолжает уносить жизни: опубликованы страшные кадры

вторник, 21 января 2020, 11:28
переглянути новину українською

В городе Ухань, в Китае умер четвертый зараженный новым видом вируса – коронавирусом, пациенту было 89 лет.

Об этом сообщают ряд иностранных СМИ.

"Четвертый человек в Китае умер от нового вируса, который распространяется в стране и может передаваться от человека к человеку. Жертвой стал 89-летний мужчина из города Ухань – эпицентра болезни", - указано в сообщении BBC.

Тем временем, всего зафиксировано 291 случай заболевания это неизвестной ранее формой пневмонии. Лечение проходят 169 человек, 35 из них – в тяжелом состоянии.

Также в сети было опубликовано видео перевозки пациента, больного коронавирусом с рассказом очевидца событий из города Ухань.

"Отец работает в больнице. Срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно, ничего не объяснил. Сказал собирать вещи и бежать в аптеку за аскорбинками на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю, что происходит, но кажется началось", - написал в сети очевидец.

Всемирная организация здравоохранения запланировала срочное заседание по обсуждению угрозы коронавируса на 22 января.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые выявили, что вирус смертельно опасной пневмонии, которая свирепствует в Китае, может передаваться от человека к человеку.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Афганский пирог: к чему приведут переговоры США с Талибаном

Ядерный фронт: что происходит в странах Азии и чего ждать от Китая

На пороге ядерной войны: что происходит в Азии и чем это грозит всему миру

Сдача Курил: почему заигрывание Путина с Японией опасно для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: