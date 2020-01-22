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На Донбассе от пули снайпера погиб молодой боец ВСУ: фото героя

среда, 22 января 2020, 17:10
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Ночью на среду, 22 января, на Донбассе был убит очередной украинский военнослужащий Николай Сорочук, родом из Луцка.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook киевлянка Ярина Чорногуз.

Она рассказала об обстоятельствах трагедии – военнослужащего убил снайпер незаконных формирований.

"Сегодня из жизни ушел парень, которого я любила. Сегодня ночью он писал мне, что жалеет, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет. Я не верю в это. Не верю, что никогда не услышу этот голос больше", - написала она.

Также девушка опубликовала фото бойца.

Как сообщал "Апостроф", 22 января в Луцке попрощались с погибшим бойцом ВСУ Сергеем Денисюком с позывным "Сократ".

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