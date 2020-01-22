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Война убила в нем детство: на Волыни простились с трагически погибшим молодым бойцом ВСУ, фото

среда, 22 января 2020, 14:33
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В среду, 22 января, в Луцке попрощались с погибшим бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергеем Денисюком с позывным "Сократ".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Волынские новости".

Прочитали молитву за упокой и провели прощание с украинским героем в городском Доме панихиды в 09:00. После этого тело военного повезли на малую родину - в село Полки Камень-Каширского района, где его и похоронят с воинскими почестями.

О погибшем рассказал глава Национального Корпуса на Волыни Андрей Дьяченко, который лично знал Сергея.

"Мы познакомились с Сергеем на Майдане. Он был студентом-первокурсником. В сентябре 2013 года ему исполнилось 18 лет, а в декабре во время Революции Достоинства мы познакомились. Он был еще совсем ребенком. В мае 2014 года он поехал в составе "Азова" добровольцем на войну, не закончив даже первого курса университета. Андрей был сиротой. 3 июня он попал в зону АТО. Столько, сколько увидел Сергей на войне, очень мало кто видел. Когда шли наиболее горячие бои, ему было 19 лет, он прошел все горячие точки. Это на нем оставило очень заметный отпечаток. Даже визуально он выглядел значительно старше своих сверстников. Война убила в нем детство", - вспомнил страшные военные события собрат "Сократа".

Дьяченко отметил, что наибольшей травмой для воина стала гибель на его глазах 20 августа 2014 года друга и собрата Андрея Снитко с позывным "Фома".

"Группа из трех человек делала зачистку одного двора. И из трех человек выжил только он один. Выжил физически, но не смог выжить морально. Не мог смириться. Он никогда об этом не говорил, но было видно, что он, очевидно, не мог себе простить, что в этом бою он один, кто выжил. Он себя ругал, накручивал за этого. Сергей - это пример того, как человек может вернуться с войны физически, но не возвращается психологически", - рассказал глава Нацкорпуса.

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Напомним, 24-летний военный из Луцка Сергей Денисюк трагически ушел из жизни 20 января. Трагедия произошла в новостройке по месту жительства мужчины.

Как сообщал "Апостроф", контрразведка Службы безопасности Украины предупредила в Харькове покушение на убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, которое было организовано спецслужбами РФ.

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