Оккупанты "кинули" жителей Донбасса с повышением зарплат: всплыли подробности

Главари боевиков так называемой ДНР "передумали" повышать зарплаты на оккупированной территории Донецкой области до уровня российского города Ростов-на-Дону, как обещалось населению в 2019 году.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Obozrevatel.

Донецкий блогер Денис Черкасов утверждает, что информация об отмене повышения появилась после закрытого заседания "правительства республики", на котором якобы был принят "бюджет".

"Люди ждали, что их зарплаты из 13 тысяч рублей (5 тысяч гривен. – ред) на протяжении следующих двух лет вырастут до 30 тысяч (почти 12 тысяч гривен. – ред), как и обещал им в прошлом году Пушилин, он же "пушинка". Но пока растут только цены. Бюджет, который утвердили на закрытом заседания "правительства" на этот год, повышения зарплат не предусматривает. Так что людей кинули в очередной раз", – подчеркнул блогер.

Черкасов отмечает, что в пабликах ДНР люди жалуются, что большинство пенсионеров и работников "госструктур" до сих пор не получили зарплаты еще за конец 2019 года.

"Стоит ли дальше верить в эти сказочные обещания? Сумма бюджета на год для "ДНР" составит почти полтора миллиарда рублей (600 млн грн. – ред). Чтобы вы чувствовали и понимали разницу, к примеру, бюджет в Днепре составляет 13 млрд. Как видите, разница очень даже кардинальная. Когда же жителям "ДНР" ожидать повышения уровня жизни и дальше становиться непонятно", – подытожил блогер.

Подробнее о жизни на оккупированной территории читайте в материале "Апострофа": Денег нет, продукты - дерьмо: как в Донецке встретили Новый год.