От чего зависит размер пенсии в Украине: детальное разъяснение

Размер пенсии в Украине зависит от наличия страхового стажа и заработной платы, а сам заработок и пенсия назначаются по определенным формулам.

Сам по себе страховой стаж представляет собой период, во время которого гражданин подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию. В этот период каждый месяц он должен платить страховые взносы. Сам заработок для назначения пенсии в Украине определяют за период работы с 1 июля 2000 года по данным персонифицированного учета.

Формула, по которой определяется заработок:

Средняя заработная плата за последние 3 года, перед которыми он выходит на пенсию (в 2019 году составляла 6 188,89 грн, но позже она будет откорректирована) умноженная на индивидуальный коэффициент заработка человека, то есть Зп = Зс х К.

Формула, по которой определяется пенсия:

Ее в Украине определяют так: коэффициент страхового стажа умноженный на заработок, то есть П = Кс х Зп.

Также стоит иметь ввиду, что каждый год трудового стажа равен 1% заработной платы. Таким образом, размер пенсии будет зависеть от средней заработной платы за последние три года перед выходом на засуженный отдых и будет зависеть не только от страхового стажа.

Напомним, что получатели пенсий в Украине имеют возможность сформировать и подать заявление на перерасчет выплат в электронном формате.