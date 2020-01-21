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Как украинцам добиться перерасчета пенсии: детальная инструкция

вторник, 21 января 2020, 14:30
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Фото: Facebook

Получатели пенсий в Украине имеют возможность сформировать и подать заявление на перерасчет в электронном формате.

Об этом сообщается на Портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Для этого необходимо зарегистрироваться на Портале при помощи электронной цифоровой подписи, а затем выполнить ряд шагов:

- заполнить атрибуты заявления на перерасчет пенсии;

- выбрать (при необходимости) способ информирования по этапам обработки заявления;

- определить желание получить электронное пенсионное удостоверение (ЭПП) или бумажное пенсионное удостоверение (ППП)

- добавить скан-копии документов, которые являются обязательными для заявления, и дополнительно тех документов, которые пользователь считает необходимым;

- сформировать заявление (заявления - если выбрана необходимость одновременной подачи заявления на ЭПП / ППП)

- подписать заявление ЭЦП и отправить ее в орган ПФУ.

Как ранее сообщал "Апостроф", в 2020 году украинцев ждут три пересчета пенсий, которые связаны с индексацией, повышением выплат и новыми пенсионными программами.

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