Пусть слово мир застрянет у вас в горле: девушка погибшего на Донбассе бойца жестко обратилась к властямм

Девушка погибшего на Донбассе бойца Вооруженных сил Украины гневно обратилась к властям по поводу их "миротворческих" инициатив.

Об этом она написала в своей публикации на Facebook.

Она подчеркнула, что в виду человеческих потерь военный конфликт остается в "горячей" фазе, соответственно, со стороны властей говорить о мире неэтично и неактуально.

Также она призвала дать адекватный ответ на обстрелы позиций ВСУ боевиками на Донбассе.

"Пусть слово "мир" застрянет вам в горле и "уже не та война" так же. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит", - заявила девушка.

Как сообщал "Апостроф", ранее киевлянка рассказала о том, что на фронте снайпер противника убил ее молодого человека – военнослужащего ВСУ Николая Сорочука.