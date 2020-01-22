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Пусть слово мир застрянет у вас в горле: девушка погибшего на Донбассе бойца жестко обратилась к властямм

среда, 22 января 2020, 17:29
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Девушка погибшего на Донбассе бойца Вооруженных сил Украины гневно обратилась к властям по поводу их "миротворческих" инициатив.

Об этом она написала в своей публикации на Facebook.

Она подчеркнула, что в виду человеческих потерь военный конфликт остается в "горячей" фазе, соответственно, со стороны властей говорить о мире неэтично и неактуально.

Также она призвала дать адекватный ответ на обстрелы позиций ВСУ боевиками на Донбассе.

"Пусть слово "мир" застрянет вам в горле и "уже не та война" так же. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит", - заявила девушка.

Как сообщал "Апостроф", ранее киевлянка рассказала о том, что на фронте снайпер противника убил ее молодого человека – военнослужащего ВСУ Николая Сорочука.

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