С церковью и картинной галереей: на видео показали роскошный "дворец" экс-регионала в Киеве

Журналисты нашли недостроенный особняк бывшего члена "Партии регионов" Юрия Иванющенко на Жуковом острове в Киеве

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на расследование BIHUS.info.

"Если хотите бюджетно съездить во Францию - езжайте на Жуков остров. Там находится недостроенный мини-Версаль экс-регионала Юры Иванющенко", - написали в сети.

Отмечают, что дворец в комплексе с банкетным залом, церковью и картиной галерею, обошелся минимум в 211 миллионов гривен.

В интернете разместили видео, на котором показали с высоты владения экс-регионала размером около 40 гектаров.

Как ранее сообщал "Апостроф", бывший народный депутат Михаил Гаврилюк построил трехэтажный особняк в Прикарпатье, который со всеми постройками занимает 550 кв. м.